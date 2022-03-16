يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على ليل الفرنسي اليوم الأربعاء في مباراة ستجري على ملعب بيير موروا في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق اللندني قد حقق الفوز ذهاباً على أرضه بهدفين دون رد.

وتقام مواجهة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تياغو سيلفا، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس آلونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرتس، كريستيان بوليسيك.