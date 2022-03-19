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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميدلزبره اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 09:46
تشيلسي يستعد لمواجهة ميدلزبره اليوم
تشيلسي يستعد لمواجهة ميدلزبره اليوم

يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على غريمه ميدلزبره اليوم السبت في مواجهة ستجري على ملعب ريفرسايد ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة بين بطل أوروبا والعالم وغريمه القادم من دوري الدرجة الأولى في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميدلزبره اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.
خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، أنتونيو روديغر، مالانغ سار.
خط الوسط: حكيم زياش، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: مايسون ماونت، تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:تشيلسيميدلزبرهكأس الاتحاد الإنجليزي

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