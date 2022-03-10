تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نوريتش اليوم في الدوري الإنجليزي

يلاقي تشيلسي بطل أوروبا والعالم مستضيفه نوريتش سيتي اليوم الخميس على ملعب كارو رود في مواجهة مقدمة من المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز العشرين والأخير في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، ساوول نيغيز.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.