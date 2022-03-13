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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 04:11
تشيلسي في مهمة صعبة أمام نيوكاسل المتطور مؤخراً
تشيلسي في مهمة صعبة أمام نيوكاسل المتطور مؤخراً

يلتقي تشيلسي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز الرابع عشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر، مالانغ سار.
خط الوسط: نغولو كانتي، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش.
خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرتس، مايسون ماونت.

كلمات دالة:تشيلسينيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي

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