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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:38
تشيلسي مطالب بالفوز أمام ولفرهامبتون اليوم
تشيلسي مطالب بالفوز مام ولفرهامبتون اليوم

يلاقي تشيلسي صاحب المركز الثالث مستضيفه ولفرهامبتون ثامن الترتيب اليوم الأحد على ملعب مولينو ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

وجمع البلوز 37 نقطة من 11 انتصار و4 تعادلات وخسارتين.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: ريس جيمس، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو، مايسون ماونت، حكيم زياش.
خط الهجوم: كاي هافيرتز.

كلمات دالة:تشيلسيولفرهامبتونالدوري الإنجليزي

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