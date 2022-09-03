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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:16
ستيرلينغ يقود تشيلسي اليوم (المصدر: أ ف ب)
ستيرلينغ يقود تشيلسي اليوم (المصدر: أ ف ب)

يتحدى تشيلسي ضيفه ويست هام يونايتد اليوم السبت في لقاء ديربي لندن الذي يحتضنه ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتقام المباراة بين عاشر الترتيب العام برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ويست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: ريس جيمس، تياغو سيلفا، كاليدو كوليبالي، مارك كوكوريا.
خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، جورجينيو، حكيم زياش، مايسون ماونت.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، كاي هافيرتز.

كلمات دالة:تشيلسيويست هام يونايتدالدوري الإنجليزي

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