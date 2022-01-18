تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي بطل أوروبا ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه برايتون اليوم الثلاثاء في لقاء مقدم من المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز يحتضنه ملعب فالمر.

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي برايتون تاسعاً برصيد 28 نقطة من 20 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: أنتونيو روديغر، تياغو سيلفا، مالانغ سار.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، ماتيو كوفاتشيتش، نغولو كانتي، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.