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تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام برايتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 07:49
أنتونيو كونتي مدرب توتنهام
أنتونيو كونتي مدرب توتنهام

يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه برايتون مساء اليوم السبت على ملعبه ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتقام المباراة المهمة للفريق اللندني بقيادة مدربه أنتونيو كونتي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.
خط الوسط: مات دويرتي، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، ريان سيسينيون.
خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، هيونغ مين سون.

كلمات دالة:توتنهامبرايتونكأس الاتحاد الإنجليزي

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