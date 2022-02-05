تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام برايتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه برايتون مساء اليوم السبت على ملعبه ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022.
وتقام المباراة المهمة للفريق اللندني بقيادة مدربه أنتونيو كونتي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):
المدرب: أنتونيو كونتي.
حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.
خط الوسط: مات دويرتي، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، ريان سيسينيون.
خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، هيونغ مين سون.
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