يلتقي توتنهام هوتسبير المنتشي بفوزه على مانشستر سيتي المتصدر مع مستضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء على ملعب تيرف مور في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب وصاحب المركز التاسع عشر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق نوفل باشي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، ريان سيسينيون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، هيونغ مين سون.