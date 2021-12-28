يستضيف ساوثهامبتون غريمه توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ساينت ماري ضمن منافسات المرحلة الـ 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

ويحتل صاحب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فيما يأتي سبيرز في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانغانغا، إيريك داير، دافينسون سانشيز.

خط الوسط: مات دويرتي، بيير إيميل هويبيرغ، أوليفر سكيب، بين ديفيس.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، هيونغ مين سون.