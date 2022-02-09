يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه ساوثهامبتون اليوم في مواجهة مهمة ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 36 نقطة من 20 مباراة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، دايفينسون سانشيز، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، سون هيونغ مين.