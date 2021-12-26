يواجه توتنهام ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في مواجهة ديربي لندنية تقام على أرضية ملعب الأول لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد فؤاد.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر بفارق نقطتين.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز، إيريك داير، بن ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، أوليفر سكيب، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هيونغ مين سون، هاري كين.