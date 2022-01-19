تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض توتنهام هوتسبير مواجهة مؤجلة مهمة من المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مستضيفه ليستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب كينغ باور.

ويحتل سبيرز المركز السادس برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 لقاء أيضاً.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانغانغا، دايفنسون سانشيز، بن ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، ريان سيسينيون.

خط الهجوم: ديلي آلي، هاري كين، لوكاس مورا.