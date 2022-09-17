تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلاقي توتنهام هوتسبير ضيفه ليستر سيتي في مباراة صعبة ستجمعهما اليوم السبت على أرض الأول لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ويقام اللقاء بين ثالث الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز العشرين والأخير برصيد نقطة يتيمة اليوم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، كليمون لونغليه.

خط الوسط: مات دويرتي، بيير إيميل هويبيرغ، إيف بيسوما، ريان سيسينيون.

خط الهجوم: ريتشارليسون، هاري كين، سون هيونغ مين.