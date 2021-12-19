تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليفربول اليوم في البريميير ليغ

يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه ليفربول اليوم الأحد على أرضية ملعبه في مواجهة مرتقبة ومثيرة ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، فيما يأتي ليفربول ثانياً برصيد 40 نقطة من 17 لقاء.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: دايفنسون سانشيز، إيريك داير، بن ديفيس.

خط الوسط: جافيت تانغانغا، أوليفر سكيب، بيير إيميل هويبييرغ، سيرخيو ريغيلون، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: هاري كين، ستيفين بيرغفاين.