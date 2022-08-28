تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوتنغهام فوريست في الدوري الإنجليزي

يحل توتنهام هوتسبير اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على نوتنغهام فوريست العريق العائد للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي غراوند لحساب المرحلة الرابعة من البطولة.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوتنغهام فوريست اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز، إيريك داير، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، رودريغو بينتانكور، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون هيونغ مين، هاري كين.