يواجه توتنهام هوتسبير مستضيفه واتفورد اليوم السبت على ملعب فيكاريج رود ضمن المرحلة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، فيما يقبع واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 17 لقاء أيضاً.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: دايفنسون سانشيز، إيريك داير، بن ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، هاري كين، لوكاس مورا.