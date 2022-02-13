يستضيف توتنهام هوتسبير خصمه ولفرهامبتون اليوم الأحد على ملعبه في لقاء مهم للغاية ضمن المرحلة الـ 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، يليه ولفز مباشرة في المركز الثامن بفارق نقطتين من 22 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، دايفنسون سانشيز، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، رودريغو بينتانكور، هاري وينكس، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونغ مين.