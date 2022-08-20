يفتتح توتنهام هوتسبير منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت حين يلاقي ضيفه ولفرهامبتون في ملعبه بلندن.
وتقام المواجهة بين رابع الترتيب العام برصيد 4 نقاط من مباراتين وصاحب المركز الرابع عشر بنقطة واحدة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports Premium 1HD.
تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):
المدرب: أنتونيو كونتي.
حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: دافينسون سانشيز، إيريك داير، بين ديفيس.
خط الوسط: إيمرسون رويال، رودريغو بينتانكور، بيير إيميل هويبيرغ، ريان سيسينيون.
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونغ مين.
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