تشكيلة تونس المتوقعة أمام الجزائر اليوم في نهائي كأس العرب 2021

يواجه منتخب تونس نظيره الجزائري اليوم السبت في نهائي بطولة كأس العرب 2021 في لقاء قوي ومرتقب سيقام على ملعب البيت.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

وتأهل التونسيون إلى النهائي على حساب منتخب مصر بعد الفوز عليه بهدفٍ دون رد في نصف النهائي.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة أمام منتخب الجزائر اليوم في نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: علي معلول، بلال عيفا، منتصر طالبي، محمد دراغر.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، أحمد بن حميدة، يوسف مساكني، فرجاني ساسي، حنبعل مجبري.

خط الهجوم: سيف الجزيري.