يلتقي منتخب تونس مع غريمه الموريتاني اليوم الأحد على ملعب ليمبي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفشل نسور قرطاج في تحقيق أي نقطة حتى الآن بعد السقوط في المواجهة الأولى أمام مالي بهدفٍ نظيف، وهو نفس حال الموريتانيين الذين خسروا بدورهم أمام غامبيا بالنتيجة ذاتها.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام موريتانيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-4-2):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول، منتصر الطالبي، بلال العيفة، علي العابدي.

خط الوسط: غيلان الشعلاني، الياس السخيري، أنيس بن سليمان، سيف الدين الخاوي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري.