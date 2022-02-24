تشكيلة دورتموند المتوقعة أمام رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي

يخوض بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة صعبة أمام مستضيفه رينجرز الاسكتلندي اليوم الخميس على ملعب آيبروكس في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وسقط أسود فيستفاليا الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-4 على أرضهم وبين جماهيرهم.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: ماركو روسه.

حراسة المرمى: غريغور كوبيل.

خط الدفاع: إيمري تشان، ماتس هوميلز، مارين بونغراتشيتش.

خط الوسط: تورغان هازارد، جود بيلينغهام، محمود داوود، رافاييل غيريرو.

خط الهجوم: يوليان براندت، دونييل مالين، ماركو رويس.