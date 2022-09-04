يلاقي روما مستضيفه أودينيزي اليوم الأحد على أرضية ملعب فريولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويقام اللقاء بين صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وصاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية وتطبيق ستارز بلاي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، نيمانيا ماتيتش، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، باولو ديبالا، تامي آبراهام.