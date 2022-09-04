يلاقي روما مستضيفه أودينيزي اليوم الأحد على أرضية ملعب فريولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
ويقام اللقاء بين صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وصاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية وتطبيق ستارز بلاي.
تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: جوزيه مورينيو.
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.
خط الوسط: ريك كارسدورب، نيمانيا ماتيتش، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.
خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، باولو ديبالا، تامي آبراهام.
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