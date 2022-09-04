  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:52
ديبالا يتألق في صفوف روما (المصدر: أ ف ب)
ديبالا يتألق في صفوف روما (المصدر: أ ف ب)

يلاقي روما مستضيفه أودينيزي اليوم الأحد على أرضية ملعب فريولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويقام اللقاء بين صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وصاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية وتطبيق ستارز بلاي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.
خط الوسط: ريك كارسدورب، نيمانيا ماتيتش، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.
خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، باولو ديبالا، تامي آبراهام.

كلمات دالة:روماالدوري الإيطاليأودينيزي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...