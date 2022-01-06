تشكيلة روما المتوقعة أمام أي سي ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يخوض روما لقاءً صعباً اليوم الخميس حين يحل ضيفاً على غريمه ميلان في ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل الجيالوروسي المركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما يأتي الفريق اللومباردي ثانياً برصيد 42 نقطة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: ماراش كومبولا، جيانلوكا مانشيني، روجر إيبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، جوردان فيريتو، بريان كريستانتي، لورينزو بيليغريني، ماتياس فينيا.

خط الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.