يسعى روما لتصحيح المسار حين يلاقي مستضيفه إمبولي اليوم الاثنين على أرضية ملعب كارلو كاستيلاني لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وصاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق محمد الشامسي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، مادي كامارا، نيمانيا ماتيتش، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، لورينزو بيليغريني، تامي آبراهام.