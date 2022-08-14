يلتقي روما اليوم الأحد مع مستضيفه ساليرنيتانا في مواجهة افتتاحية مهمة يشهدها ملعب آريكي ضمن المرحلة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين الجيالوروسي الذي تعاقد هذا الصيف مع نجوم بارزة مثل الأرجنتيني باولو ديبالا والهولندي جورجينيو فينالدوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق غازي العمري، وقناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبنايز.

خط الوسط: بير كارسدروب، نيمانيا ماتيتش، لوكا بيليغريني، نيكولا زاليفسكي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.