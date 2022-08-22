يواجه روما ضيفه كريمونيزي اليوم الاثنين في مباراة سيشهدها ملعب أولمبيكو ضمن مواجهات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين الجيالوروسي الذي تفوق على ساليرنيتانا بهدفٍ وحيد في الجولة الأولى، وضيفه العائد لدوري الأضواء بعد غياب طويل في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة المواجهة عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق غازي العمري، وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام كريمونيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: بير كارسدورب، نيمانيا ماتيتش، لوكا بيليغريني، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.