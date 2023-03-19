تشكيلة روما المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يصطدم روما بغريمه لاتسيو اليوم الأحد في ديربي العاصمة الذي يشهده ملعب أولمبيكو لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

يدخل الجيالوروسي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما يأتي البيانكوتشيليستي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة روما المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: جوزيه مورينيو

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: روجر إيبانيز، كريس سمولينغ، جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: ليوناردو سبيناتزولا، نيمانيا ماتيتش، بريان كريستانتي، نيكولا زاليفسكي.

خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، باولو ديبالا، تامي آبراهام.