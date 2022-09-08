  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة روما المتوقعة أمام لودوغوريتس اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما المتوقعة أمام لودوغوريتس اليوم في الدوري الأوروبي

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:05
جوزيه مورينيو مطالب بإيجاد حلول مناسبة بعد سقوط روما المحلي أمام أودينيزي 0-4 (المصدر: أ ف ب)
جوزيه مورينيو مطالب بإيجاد حلول مناسبة بعد سقوط روما المحلي أمام أودينيزي 0-4 (المصدر: أ ف ب)

يلتقي روما الإيطالي مع مستضيفه لودوغوريتس البلغاري اليوم الخميس في اللقاء الافتتاحي لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لموسم 2022-2023 الذي سيجري على أرضية ملعب لودوغوريتس آرينا لحساب المجموعة الثالثة.

وتقام المباراة بين الجيالوروسي ومستضيفه البلغاري اليوم في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام لودوغوريتس اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: ميلي سفيلار.
خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.
خط الوسط: زكي تشيليك، مادي كامارا، بريان كريستانتي، نيكولا زاليفسكي.
خط الهجوم: لوكا بيليغريني، ستيفان الشعراوي، أندريا بيلوتي.

كلمات دالة:رومالودوغوريتسالدوري الأوروبي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...