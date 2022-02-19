يواجه ريال مدريد متصدر الترتيب ضيفه ديبورتيفو آلافيس اليوم السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين صاحب الصدارة وضيفه الذي يقبع في المركز الثامن عشر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آلافيس اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: رودريغو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.