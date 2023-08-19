تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آلميريا في الدوري الإسباني 23-24

يواجه ريال مدريد مستضيفه آلميريا ليلة السبت في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

وكان ريال مدريد قد تغلب في مباراته الافتتاحية على مستضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد الأسبوع المنصرم على أرضية ملعب سان ماميس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آلميريا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا

الدفاع: فران غارسيا، ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، داني كارفاخال

الوسط: إدواردو كامافينغا، أوريليان تشواميني، فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، رودريغو