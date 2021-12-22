تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في الليغا

تنتظر ريال مدريد مواجهة صعبة ومرتقبة أمام مستضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميس ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.