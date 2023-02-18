يلتقي ريال مدريد مع مستضيفه أوساسونا في مباراة مرتقبة يشهدها ملعب إل سادار ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.

يحتل الفريق الملكي المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، فيما يقبع أوساسونا في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من نفس عدد اللقاءات.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي.