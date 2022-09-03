تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد خصمه ريال بيتيس اليوم السبت في لقاء مرتقب يشهده ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 9 نقاط، ومطارده المباشر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.