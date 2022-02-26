تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الليغا

يخوض ريال مدريد مواجهة مهمة أمام مستضيفه رايو فايكانو اليوم السبت على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الحادي عشر على سلم الترتيب في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.