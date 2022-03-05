تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سوسييداد اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد خصمه ريال سوسييداد اليوم السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السادس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال سوسييداد اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.