تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد حامل اللقب مستضيفه سيلتا فيغو اليوم السبت على أرضية ملعب بالايدوس لحساب المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين الفريق الملكي الذي حقق الفوز في المواجهة الافتتاحية على حساب آلميريا بهدفين لهدف وصاحب الضيافة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنتونيو روديغر، ديفيد آلابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.