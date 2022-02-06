يلتقي ريال مدريد مع ضيفه غرناطة اليوم الأحد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 23 من منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة، فيما يقبع غرناطة في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، لوكا يوفيتش، رودريغو.