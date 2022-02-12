تنتظر ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفاً اليوم السبت على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.

ويواصل الفريق الملكي صدارته للترتيب العام برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، فيما يقبع فياريال في المركز السادس برصيد 35 نقطة من نفس عدد المواجهات.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، إيسكو، فينيسيوس جونيور.