تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني 22-23

البوابة - يدخل ريال مدريد مباراته مع ضيفه فياريال في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني منتشياً بفوزه الساحق على غريمه برشلونة برباعيةٍ في كأس ملك إسبانيا قبل أيام.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة أحداثها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، فيديريكو فالفيردي