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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:15
ريال مدريد يلاقي قاديش اليوم
ريال مدريد يلاقي قاديش اليوم

يلتقي ريال مدريد مع ضيفه قاديش اليوم الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يأتي قاديش في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: إدواردو كامافينغا، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدقاديشالدوري الإسباني

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