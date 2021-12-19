يلتقي ريال مدريد مع ضيفه قاديش اليوم الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يأتي قاديش في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينغا، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.