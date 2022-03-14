يحل ريال مدريد ضيفاً اليوم الاثنين على خصمه ريال مايوركا في مباراة مهمة ستقام على ملعب إيبيروستار لحساب المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المواجهة بين صاحب صدارة الترتيب والفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.