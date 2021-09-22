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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة مايوركا في الليغا

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 01:33
ريال مدريد يواجه مايوركا على أرضه
ريال مدريد يواجه مايوركا على أرضه

يرغب ريال مدريد لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف ريال مايوركا على ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناتها beIN Sports 1 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

ويبتعد عن صفوف الفريق الملكي داني كارفاخال وفيرلاند ميندي وتوني كروس ومارسيلو وداني سيبايوس وغاريث بيل، مع إمكانية إراحة لوكا مودريتش وكاسيميرو وإيدين هازارد خوفاً من تعرضهم للإصابة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، ميغيل غيتيريز.
خط الوسط: إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، إيسكو.
خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدريال مايوركاالدوري الإسبانيكارلو أنشيلوتيإيدين هازارد

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