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تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام آيرلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 10:02
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يسافر منتخب فرنسا لملاقاة مستضيفه الآيرلندي على أرضية ملعب آفيفا اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يحتل "الديوك" صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزهم الساحق على منتخب هولندا برباعيةٍ نظيفة في الجولة الأولى.

فيما لم يخض المنتخب الآيرلندي أي لقاء في المجموعة حتى الآن.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام آيرلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي.
خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، كينغزلي كومان، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.
خط الهجوم: رادندال كولو مواني.

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