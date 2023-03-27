البوابة - يسافر منتخب فرنسا لملاقاة مستضيفه الآيرلندي على أرضية ملعب آفيفا اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يحتل "الديوك" صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزهم الساحق على منتخب هولندا برباعيةٍ نظيفة في الجولة الأولى.

فيما لم يخض المنتخب الآيرلندي أي لقاء في المجموعة حتى الآن.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام آيرلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، كينغزلي كومان، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.

خط الهجوم: رادندال كولو مواني.