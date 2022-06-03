تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب فرنسا غريمه الدنماركي اليوم الجمعة على أرضية ملعب دو فرانس ضمن الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة لمواجهة الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: بينجامان بافارد، نغولو كانتي، أوريليان تشواميني، تيو هيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كريم بنزيمة، كيليان مبابي.