يواجه منتخب فرنسا مستضيفه النمساوي اليوم الجمعة على أرضية ملعب إيرنست هابيل ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الديوك أبطال العالم وأصحاب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة مع منتخب النمسا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط مساء اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام النمسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جولز كوندي، بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، أوريليان تشواميني، نغولو كانتي، تيو هيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كيليان مبابي، كريم بنزيمة.