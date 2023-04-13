تشكيلة فيورنتينا المتوقعة أمام ليخ بوزنان في دوري المؤتمر الأوروبي

البوابة - يرتحل فيورنتينا الإيطالي لمواجهة ليخ بوزنان البولندي اليوم الخميس على أرضية ملعب مييسكي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووصل الفيولا إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة سيفاس سبور التركي في دور الـ 16 بمجموع المواجهتين 5-1.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة فيورنتينا المتوقعة أمام ليخ بوزنان اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

المدرب: فينتشينزو إيتاليانو

حراسة المرمى: بييترو تيراتشيانو

خط الدفاع: كريستيانو بيراغي، إيغور، نيكولا ميلينكوفيتش، دودو

خط الوسط: سفيان أمرابط، جياكومو بينافينتورا، رولاندو ماندراغورا

خط الهجوم: نيكولاس غونزاليز، آرتور كابرال، جوناثان إيكوني