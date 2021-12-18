تشكيلة قطر المتوقعة أمام مصر اليوم في لقاء المركز الثالث لكأس العرب

يلتقي منتخب قطر مع نظيره المصري اليوم السبت على أرضية ملعب 974 في لقاء تحديد المركز الثالث المرتقب في بطولة كأس العرب 2021.

وتقام المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب قطر المتوقعة أمام منتخب مصر اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيليكس سانشيز.

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: محمد وعد، طارق سلمان، همام الأمين أحمد، بوعلام خوخي.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، عاصم ماديبو، عبد الله الأحرق،

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، اسماعيل محمد.