تشكيلة لاتسيو المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي

يستضيف لاتسيو الإيطالي غريمه فينورد روتردام الهولندي اليوم الخميس على أرضية ملعب أولمبيكو ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتقام المباراة بين تاسع ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز الثاني في الدوري الهولندي برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

تشكيلة لاتسيو المتوقعة أمام فينورد روتردام اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريتسيو ساري.

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: مانويل لاتزاري، أليسيو رومانيولي، باتريتش، السيد هيساي.

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، دانيلو كاتالدي، ماتياس فيسينو.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز، تشيرو إيموبيلي، ماتيا زاكاني.