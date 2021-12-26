تشكيلة ليستر المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليستر سيتي مع مستضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد اليوم الأحد في لقاء قمة مرتقب لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

ويدخل الثعالب اللقاء في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بريندان رودجرز.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: مارك آلبرايتون، ويلفريد نديدي، يانيك فيستيرغارد، لوك توماس.

خط الوسط: يوري تيليمانس، بوبكاري سوماري، كيرنان دوسبيري هول.

خط الهجوم: جيمس ماديسون، باتسون داكا، آديمولا لوكمان.